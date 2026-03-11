Conférence sur les nuits en Périgord Vert Salle des fêtes Mareuil en Périgord

Conférence sur les nuits en Périgord Vert

Salle des fêtes Saint-Pardoux-de-Mareuil Mareuil en Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Conférence sur les nuits en Périgord Vert.

Conférence sur les nuits en Périgord Vert. .

Salle des fêtes Saint-Pardoux-de-Mareuil Mareuil en Périgord 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 58 29 22 lesamisdestpardoux@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence sur les nuits en Périgord Vert

Conference on nights in the Périgord Vert.

L’événement Conférence sur les nuits en Périgord Vert Mareuil en Périgord a été mis à jour le 2026-03-06 par Val de Dronne