Conférence sur les oiseaux Médiathèque intercommunale des Hauts du Val de Saône Jussey jeudi 12 mars 2026.
Médiathèque intercommunale des Hauts du Val de Saône Lieu-dit Pré Jean Roche Jussey Haute-Saône
2026-03-12 18:30:00
2026-03-12 20:30:00
2026-03-12
Noël Jeannot, photographe animalier et flâneur jurassien, revient à la Médiathèque Intercommunale des Hauts du Val de Saône, jeudi 12 mars à 18h30. Il animera la conférence Z'oiseaux. Après une présentation et la biologie de quelques passereaux communs de notre région dont les mésanges, nous tenterons de répondre à la question Pourquoi faut-il protéger les oiseaux ?
Gratuit, sur réservation.
Médiathèque intercommunale des Hauts du Val de Saône Lieu-dit Pré Jean Roche Jussey 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 77 73 78 mediatheque@cchvs.fr
English : Conférence sur les oiseaux
