Conférence sur les oiseaux Médiathèque intercommunale des Hauts du Val de Saône Jussey

Conférence sur les oiseaux

Médiathèque intercommunale des Hauts du Val de Saône Lieu-dit Pré Jean Roche Jussey Haute-Saône

Début : 2026-03-12 18:30:00

fin : 2026-03-12 20:30:00

2026-03-12

Noël Jeannot, photographe animalier et flâneur jurassien, revient à la Médiathèque Intercommunale des Hauts du Val de Saône, jeudi 12 mars à 18h30. Il animera la conférence Z’oiseaux. Après une présentation et la biologie de quelques passereaux communs de notre région dont les mésanges, nous tenterons de répondre à la question Pourquoi faut-il protéger les oiseaux ?

Gratuit, sur réservation. .

Médiathèque intercommunale des Hauts du Val de Saône Lieu-dit Pré Jean Roche Jussey 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 77 73 78 mediatheque@cchvs.fr

