Conférence Sur les pas de Champollion Médiathèque Vimoutiers

Conférence Sur les pas de Champollion

Médiathèque 1 rue de Châtelet Vimoutiers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 18:00:00

fin : 2026-04-11 19:30:00

Date(s) :

2026-04-11

D’avril à juin, les médiathèques de la CDC VAM vous invitent au voyage et à la création !

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Médiathèque 1 rue de Châtelet Vimoutiers 61120 Orne Normandie +33 2 33 67 54 85

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English : Conférence Sur les pas de Champollion

L’événement Conférence Sur les pas de Champollion Vimoutiers a été mis à jour le 2026-03-11 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault