Conférence Sur les pas de Mérimée en Charente-Inférieure La Rochelle mercredi 26 novembre 2025.
Conférence Sur les pas de Mérimée en Charente-Inférieure
Bibliothèque du Muséum 28 rue Albert 1er La Rochelle Charente-Maritime
Début : 2025-11-26 17:00:00
2025-11-26
Conférence organisée par l’Académie des Belles-Lettres Sciences et Arts de La Rochelle.
Conférence présentée par Jean-Paul Charbonneau, délégué départemental de la Sauvegarde de l’Art français.
English : Conference Sur les pas de Mérimée en Charente-Inférieure
Conference organized by the Académie des Belles-Lettres Sciences et Arts de La Rochelle.
Lecture presented by Jean-Paul Charbonneau, departmental delegate for the Sauvegarde de l?Art français.
German : Konferenz Sur les pas de Mérimée en Charente-Inférieure
Von der Académie des Belles-Lettres Sciences et Arts de La Rochelle organisierte Konferenz.
Vortrag von Jean-Paul Charbonneau, Delegierter des Departements für den Schutz der französischen Kunst (Sauvegarde de l’Art français).
Italiano :
Conferenza organizzata dall’Académie des Belles-Lettres Sciences et Arts de La Rochelle.
Conferenza presentata da Jean-Paul Charbonneau, delegato dipartimentale per la Sauvegarde de l’Art français.
Espanol : Conferencia Sur les pas de Mérimée en Charente-Inférieure
Conferencia organizada por la Académie des Belles-Lettres Sciences et Arts de La Rochelle.
Conferencia presentada por Jean-Paul Charbonneau, delegado departamental de la Sauvegarde de l’Art français.
