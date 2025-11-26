Conférence Sur les pas de Mérimée en Charente-Inférieure La Rochelle

Conférence Sur les pas de Mérimée en Charente-Inférieure

Bibliothèque du Muséum 28 rue Albert 1er La Rochelle Charente-Maritime

Début : 2025-11-26 17:00:00

fin : 2025-11-26

2025-11-26

Conférence organisée par l’Académie des Belles-Lettres Sciences et Arts de La Rochelle.

Conférence présentée par Jean-Paul Charbonneau, délégué départemental de la Sauvegarde de l’Art français.

Bibliothèque du Muséum 28 rue Albert 1er La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 18 25

English : Conference Sur les pas de Mérimée en Charente-Inférieure

Conference organized by the Académie des Belles-Lettres Sciences et Arts de La Rochelle.

Lecture presented by Jean-Paul Charbonneau, departmental delegate for the Sauvegarde de l?Art français.

German : Konferenz Sur les pas de Mérimée en Charente-Inférieure

Von der Académie des Belles-Lettres Sciences et Arts de La Rochelle organisierte Konferenz.

Vortrag von Jean-Paul Charbonneau, Delegierter des Departements für den Schutz der französischen Kunst (Sauvegarde de l’Art français).

Italiano :

Conferenza organizzata dall’Académie des Belles-Lettres Sciences et Arts de La Rochelle.

Conferenza presentata da Jean-Paul Charbonneau, delegato dipartimentale per la Sauvegarde de l’Art français.

Espanol : Conferencia Sur les pas de Mérimée en Charente-Inférieure

Conferencia organizada por la Académie des Belles-Lettres Sciences et Arts de La Rochelle.

Conferencia presentada por Jean-Paul Charbonneau, delegado departamental de la Sauvegarde de l’Art français.

