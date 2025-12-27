Conférence sur les peintres nordiques en Normandie au XIX siècle Domitys Le Carrousel Cabourg
Conférence sur les peintres nordiques en Normandie au XIX siècle Domitys Le Carrousel Cabourg vendredi 23 janvier 2026.
Conférence sur les peintres nordiques en Normandie au XIX siècle
Domitys Le Carrousel 4 Avenue André Thiers Cabourg
Début : 2026-01-23 14:30:00
2026-01-23
À l’occasion de ce temps d’échange, Mme Rogation animera une conférence sur les peintres nordiques en Normandie au XIX siècle.
Domitys Le Carrousel 4 Avenue André Thiers Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 28 86 00
English :
To mark the occasion, Ms. Rogation will host a talk on Nordic painters in Normandy in the 19th century.
