Conférence sur les peintres nordiques en Normandie au XIX siècle Domitys Le Carrousel Cabourg

Conférence sur les peintres nordiques en Normandie au XIX siècle

Domitys Le Carrousel, 4 Avenue André Thiers, Cabourg

Début : 2026-01-23 14:30:00

fin : 2026-01-23

2026-01-23

À l’occasion de ce temps d’échange, Mme Rogation animera une conférence sur les peintres nordiques en Normandie au XIX siècle.

Domitys Le Carrousel, 4 Avenue André Thiers, Cabourg 14390, Calvados, Normandie

English :

To mark the occasion, Ms. Rogation will host a talk on Nordic painters in Normandy in the 19th century.

