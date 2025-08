Conférence sur les pigments végétaux utilisés dans l’art et l’artisanat d’art des tisses Journées européennes du patrimoine Pinterville

Conférence sur les pigments végétaux utilisés dans l’art et l’artisanat d’art des tisses Journées européennes du patrimoine

Château de Pinterville, 6 Chemin des Marionnettes Pinterville Eure

Début : 2025-09-19 15:00:00

fin : 2025-09-19 16:30:00

2025-09-19

Art et nature: pigments naturels et plantes tinctoriales utilisés dans l’art et l’artisanat d’art des tissus. .

Château de Pinterville, 6 Chemin des Marionnettes Pinterville 27400 Eure Normandie +33 6 81 38 66 60 chateaudepinterville@gmail.com

English : Conférence sur les pigments végétaux utilisés dans l’art et l’artisanat d’art des tisses Journées européennes du patrimoine

