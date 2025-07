Conférence sur les plantes comestibles Bureau d’Information Touristique Villeneuve-l’Archevêque

Conférence sur les plantes comestibles

Bureau d’Information Touristique 36 Rue de la République Villeneuve-l’Archevêque Yonne

Début : 2025-07-12 15:00:00

fin : 2025-07-12

2025-07-12

Avec Griotte Sauvage (Anaïs Straumann-Lévy). Apprenez à reconnaître, cueillir et cuisiner les plantes sauvages locales. Une transmission vivante des savoirs traditionnels pour une approche sensible et résiliente de la nature… .

Bureau d’Information Touristique 36 Rue de la République Villeneuve-l’Archevêque 89190 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 88 58 52 bit.ccvpo@gmail.com

