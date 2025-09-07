Conférence sur les Poilus de Corse Bouchavesnes-Bergen
Conférence sur les Poilus de Corse
Douze années de recherches ont permis à M. Galloni d’Istria de retrouver et retracer les parcours de soldat courses pendant la Première Guerre Mondiale.
D’origine Corse mais habitant le Pas-de-Calais, Antoine Galloni d’Istria réalise une « quête des origines », selon ses propres termes, qui lui a permis de répertorier à ce jour les noms de 5300 poilus corses dont 930 dans la Somme.
Route Nationale Bouchavesnes-Bergen 80200 Somme Hauts-de-France +33 3 22 83 77 06 chapelle-du-sf@souvenir-francais.fr
