Conférence sur les Poilus de Corse Bouchavesnes-Bergen

Conférence sur les Poilus de Corse Bouchavesnes-Bergen dimanche 7 septembre 2025.

Conférence sur les Poilus de Corse

Route Nationale Bouchavesnes-Bergen Somme

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-07 15:00:00

fin : 2025-09-07

Date(s) :

2025-09-07

Douze années de recherches ont permis à M. Galloni d’Istria de retrouver et retracer les parcours de soldat courses pendant la Première Guerre Mondiale.

D’origine Corse mais habitant le Pas-de-Calais, Antoine Galloni d’Istria réalise une « quête des origines », selon ses propres termes, qui lui a permis de répertorier à ce jour les noms de 5300 poilus corses dont 930 dans la Somme.

gratuit sur insciption 0 .

Route Nationale Bouchavesnes-Bergen 80200 Somme Hauts-de-France +33 3 22 83 77 06 chapelle-du-sf@souvenir-francais.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Conférence sur les Poilus de Corse Bouchavesnes-Bergen a été mis à jour le 2025-08-26 par SIM Hauts-de-France OT HAUTE SOMME PERONNE