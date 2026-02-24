Conférence sur les poissons de la Seine

Caudebec-en-Caux, Rives-en-Seine, Seine-Maritime

Début : 2026-03-28 15:00:00

fin : 2026-03-28 16:30:00

2026-03-28

Par le comité scientifique de l’exposition Dans la Seine… des poissons ?

Venez rencontrer des spécialistes de la Seine et de ses poissons ! À travers cette conférence, vous découvrirez la vie fascinante qui se cache sous la surface du fleuve et notamment la manière dont les poissons s’adaptent, se déplacent, communiquent et survivent dans cet écosystème en constante évolution. .

+33 2 35 95 90 13 musees@cauxseine.fr

English : Conférence sur les poissons de la Seine

