Conférence sur les principes d’une nourriture équilibrée Local Alré Bio Auray

Conférence sur les principes d’une nourriture équilibrée

Local Alré Bio 8 Rue de l’Irlande Auray Morbihan

Début : 2025-09-22 17:30:00

fin : 2025-09-22 18:30:00

2025-09-22

Moana, nutritioniste spécialisée dans l’accompagnement des rééquilibrages alimentaires, des pertes de poids et dans la nutrition sportive, vous présentera les principes d’une alimentation équilibrée avec des conseils simples et pratiques lors d’un atelier-conférence d’initiation à la nutrition. Elle prône une alimentation pour nourrir son énergie et sa santé en toute bienveillance, sans restrictions ni régimes drastiques.

Inscription en ligne .

Local Alré Bio 8 Rue de l'Irlande Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 28 57

