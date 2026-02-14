Conférence sur les Prix Goncourt nyonsais Maison de Pays Nyons

Conférence sur les Prix Goncourt nyonsais

Maison de Pays 128 Promenade de la digue Nyons Drôme

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Début : 2026-03-23 15:00:00

fin : 2026-03-23

2026-03-23

Trois prix Goncourt nyonsais… et une parodie

Conférence d’Éric Dautriat, Ingénieur, ancien vice président de l’Académie de l’air et de l’Espace et d’Yves Guérin, auteur, ex-président de l’UNTL. Dans le cadre du cycle de conférences de l’UNTL.

Maison de Pays 128 Promenade de la digue Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Three Goncourt prizes from Nyons? and a parody

Lecture by Éric Dautriat, engineer, former vice-president of the Académie de l’air et de l’Espace, and Yves Guérin, author, former president of UNTL. As part of the UNTL lecture series.

