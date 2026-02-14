Conférence sur les Prix Goncourt nyonsais Maison de Pays Nyons
Conférence sur les Prix Goncourt nyonsais Maison de Pays Nyons lundi 23 mars 2026.
Conférence sur les Prix Goncourt nyonsais
Maison de Pays 128 Promenade de la digue Nyons Drôme
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Début : 2026-03-23 15:00:00
fin : 2026-03-23
2026-03-23
Trois prix Goncourt nyonsais… et une parodie
Conférence d’Éric Dautriat, Ingénieur, ancien vice président de l’Académie de l’air et de l’Espace et d’Yves Guérin, auteur, ex-président de l’UNTL. Dans le cadre du cycle de conférences de l’UNTL.
Maison de Pays 128 Promenade de la digue Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 41 37 contact@untl.net
English :
Three Goncourt prizes from Nyons? and a parody
Lecture by Éric Dautriat, engineer, former vice-president of the Académie de l’air et de l’Espace, and Yves Guérin, author, former president of UNTL. As part of the UNTL lecture series.
