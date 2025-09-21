Conférence sur les recherches menées sur le cimetière de l’Anse Bellay (Les Anses d’Arlet) Fort Saint-Louis Fort-de-France

Conférence sur les recherches menées sur le cimetière de l’Anse Bellay (Les Anses d’Arlet) Dimanche 21 septembre, 15h00 Fort Saint-Louis Martinique

Thomas Romon, archéologue à l’Inrap, exposera les recherches menées sur le cimetière de l’Anse Bellay. Ces recherches, menées entre 2013 et 2019, ont permis de redécouvrir un cimetière d’époque coloniale. Nous montrerons comment les études archéologiques permettent de préciser le statut de la population inhumée : des esclaves.

Fort Saint-Louis Boulevard Chevalier Sainte-Marthe, 97200 Fort-de-France, France Fort-de-France 97200 Martinique Martinique 0596754144 https://www.fortdefrance.fr/point-d-interet/le-fort-saint-louis-1640 Ancien Fort Royal, puis Fort La République, il s’agit d’un ouvrage fortifié de type Vauban. Edifié à compter du milieu du XVIIe siècle dans sa limite sud-est de la ville basse, il constitue aujourd’hui la base navale de la marine militaire française aux Antilles et Guyane.

