Conférence sur les sentinelles des toitures girouettes, épi et compagnie
Salle de la mairie Sigy-le-Châtel
samedi 20 septembre 2025.

Salle de la mairie Le Bourg Sigy-le-Châtel Saône-et-Loire

Gratuit

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

2025-09-20

Conférence de Denis Morain, artisan girouettier ayant contribué à la restauration de Notre-Dame de Paris.

Il retracera l’histoire des girouettes et autres décorations architecturales, en mettant en lumière leur rôle symbolique et fonctionnel.

Il témoignera aussi d’un métier où savoir-faire ancien et défis contemporains ne cessent de dialoguer. .

