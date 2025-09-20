Conférence sur les sentinelles des toitures girouettes, épi et compagnie Salle de la mairie Sigy-le-Châtel
Conférence sur les sentinelles des toitures girouettes, épi et compagnie Salle de la mairie Sigy-le-Châtel samedi 20 septembre 2025.
Conférence sur les sentinelles des toitures girouettes, épi et compagnie
Salle de la mairie Le Bourg Sigy-le-Châtel Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-20 17:00:00
Date(s) :
2025-09-20
Conférence de Denis Morain, artisan girouettier ayant contribué à la restauration de Notre-Dame de Paris.
Il retracera l’histoire des girouettes et autres décorations architecturales, en mettant en lumière leur rôle symbolique et fonctionnel.
Il témoignera aussi d’un métier où savoir-faire ancien et défis contemporains ne cessent de dialoguer. .
Salle de la mairie Le Bourg Sigy-le-Châtel 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté sauvegardedupatrimoinesigy@yahoo.com
English : Conférence sur les sentinelles des toitures girouettes, épi et compagnie
German : Conférence sur les sentinelles des toitures girouettes, épi et compagnie
Italiano :
Espanol :
L’événement Conférence sur les sentinelles des toitures girouettes, épi et compagnie Sigy-le-Châtel a été mis à jour le 2025-08-29 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)