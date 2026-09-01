Conférence sur les sites Clunisiens de l’est de la France (membres du Comité Territorial Est – candidature au Patrimoine Mondial de l’UNESCO) par Monsieur Furia Baume-les-Messieurs
samedi 26 septembre 2026 · Baume-les-Messieurs
Informations pratiques
Baume-les-Messieurs
Conférence sur les sites Clunisiens de l’est de la France (membres du Comité Territorial Est – candidature au Patrimoine Mondial de l’UNESCO) par Monsieur Furia
Abbaye (salle des Chanoines, 3e cour) Baume-les-Messieurs Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 15:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Conférence sur les sites Clunisiens de l’est de la France (membres du Comité Territorial Est – candidature au Patrimoine Mondial de l’UNESCO) par Monsieur Christian Furia. .
Abbaye (salle des Chanoines, 3e cour) Baume-les-Messieurs 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 99 28 abbaye@baumelesmessieurs.fr
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English : Conférence sur les sites Clunisiens de l’est de la France (membres du Comité Territorial Est – candidature au Patrimoine Mondial de l’UNESCO) par Monsieur Furia
L’événement Conférence sur les sites Clunisiens de l’est de la France (membres du Comité Territorial Est – candidature au Patrimoine Mondial de l’UNESCO) par Monsieur Furia Baume-les-Messieurs a été mis à jour le 2026-09-10 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)