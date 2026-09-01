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Conférence sur les sites Clunisiens de l’est de la France (membres du Comité Territorial Est – candidature au Patrimoine Mondial de l’UNESCO) par Monsieur Furia Baume-les-Messieurs

samedi 26 septembre 2026 · Baume-les-Messieurs

Conférence sur les sites Clunisiens de l’est de la France (membres du Comité Territorial Est – candidature au Patrimoine Mondial de l’UNESCO) par Monsieur Furia Baume-les-Messieurs

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Abbaye (salle des Chanoines, 3e cour)
Ville
39210 Baume-les-Messieurs
Département
Jura
Tarif
Gratuit Gratuit

Baume-les-Messieurs

Conférence sur les sites Clunisiens de l’est de la France (membres du Comité Territorial Est – candidature au Patrimoine Mondial de l’UNESCO) par Monsieur Furia

Abbaye (salle des Chanoines, 3e cour) Baume-les-Messieurs Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 15:00:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Conférence sur les sites Clunisiens de l’est de la France (membres du Comité Territorial Est – candidature au Patrimoine Mondial de l’UNESCO) par Monsieur Christian Furia.   .

Abbaye (salle des Chanoines, 3e cour) Baume-les-Messieurs 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 99 28  abbaye@baumelesmessieurs.fr

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English : Conférence sur les sites Clunisiens de l’est de la France (membres du Comité Territorial Est – candidature au Patrimoine Mondial de l’UNESCO) par Monsieur Furia

L’événement Conférence sur les sites Clunisiens de l’est de la France (membres du Comité Territorial Est – candidature au Patrimoine Mondial de l’UNESCO) par Monsieur Furia Baume-les-Messieurs a été mis à jour le 2026-09-10 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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