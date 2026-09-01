Informations pratiques

Baume-les-Messieurs

Conférence sur les sites Clunisiens de l’est de la France (membres du Comité Territorial Est – candidature au Patrimoine Mondial de l’UNESCO) par Monsieur Furia

Abbaye (salle des Chanoines, 3e cour) Baume-les-Messieurs Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 15:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Conférence sur les sites Clunisiens de l’est de la France (membres du Comité Territorial Est – candidature au Patrimoine Mondial de l’UNESCO) par Monsieur Christian Furia. .

Abbaye (salle des Chanoines, 3e cour) Baume-les-Messieurs 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 99 28 abbaye@baumelesmessieurs.fr

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English : Conférence sur les sites Clunisiens de l’est de la France (membres du Comité Territorial Est – candidature au Patrimoine Mondial de l’UNESCO) par Monsieur Furia

L’événement Conférence sur les sites Clunisiens de l’est de la France (membres du Comité Territorial Est – candidature au Patrimoine Mondial de l’UNESCO) par Monsieur Furia Baume-les-Messieurs a été mis à jour le 2026-09-10 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)