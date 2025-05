CONFÉRENCE SUR LES THERMES DE VERNET-LES-BAINS – Vernet-les-Bains, 5 juin 2025 17:00, Vernet-les-Bains.

Pyrénées-Orientales

CONFÉRENCE SUR LES THERMES DE VERNET-LES-BAINS Allée du Parc Vernet-les-Bains Pyrénées-Orientales

Début : 2025-06-05 17:00:00

2025-06-05

Découvrez et venez en apprendre plus sur l’histoire du thermalisme dans le village et les secrets de l’eau Thermale.

Allée du Parc

Vernet-les-Bains 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 52 84

English :

Discover and learn more about the history of thermalism in the village and the secrets of thermal water.

German :

Entdecken und erfahren Sie mehr über die Geschichte der Thermalbäder im Dorf und die Geheimnisse des Thermalwassers.

Italiano :

Venite a scoprire la storia delle terme del villaggio e i segreti dell’acqua termale.

Espanol :

Venga a conocer la historia del balneario del pueblo y los secretos del agua termal.

