Conférence Sur les traces de la météorite de Rochechouart Salle Léon Pagnoux à la Mairie Rochechouart

Plongez dans une aventure scientifique captivante à la Mairie de Rochechouart ! L’association Pierre de Lune et le CIRIR vous invitent à une soirée unique en compagnie de Philippe Lambert, astrogéologue renommé et directeur du CIRIR.

Découvrez les mystères de la météorite de Rochechouart et voyagez à travers le temps pour comprendre son impact sur notre région. Une occasion rare d’échanger avec un expert passionné et de satisfaire votre curiosité sur ces phénomènes cosmiques fascinants.

Les réservations sont conseillées.

Un partenariat avec le Parc Naturel Régional Périgord-Limousin et la Mairie de Rochechouart.

Ne manquez pas ce rendez-vous avec les étoiles ! .

