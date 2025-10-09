Conférence sur les traces de la Théorie de l’esprit chez les animaux Haguenau

La Théorie de l'Esprit est l'ensemble des capacités cognitives permettant à un individu de se mettre mentalement à la place d'autrui. Bien que longtemps considérée comme spécifiquement humaine, de plus en plus de comportements sociaux complexes sont rapportés chez différentes espèces animales.

La Théorie de l’Esprit est l’ensemble des capacités cognitives permettant à un individu de se mettre mentalement à la place d’autrui. Bien que longtemps considérée comme spécifiquement humaine, de plus en plus de comportements sociaux complexes sont rapportés chez différentes espèces animales. Parmi les primates, les grands singes ont beaucoup été étudiés et considérés comme ayant des capacités cognitives plus développées que les autres espèces animales. Mais, plus récemment, certaines espèces de singes ont fait preuve de comportements similaires. Les primates non humains, sont sans aucun doute de très bons lecteurs de comportements, capables de déchiffrer les comportements des autres sur la base d’apprentissages associatifs, faisant preuve d’une théorie de l’esprit minimale.

Intervenante Charlotte CANTELOUP, chargée de recherche CNRS en éthologie, Université de Strasbourg 0 .

English :

Theory of Mind is the set of cognitive abilities that enable an individual to mentally put themselves in the place of others. Although long considered specifically human, more and more complex social behaviors are being reported in different animal species.

German :

Die Theory of Mind ist die Gesamtheit der kognitiven Fähigkeiten, die es einem Individuum ermöglichen, sich gedanklich in die Lage eines anderen zu versetzen. Obwohl sie lange Zeit als spezifisch menschlich galt, wird zunehmend über komplexe soziale Verhaltensweisen bei verschiedenen Tierarten berichtet.

Italiano :

La teoria della mente è l’insieme delle abilità cognitive che permettono a un individuo di mettersi mentalmente al posto degli altri. Sebbene sia stata a lungo considerata specificamente umana, sono stati segnalati comportamenti sociali sempre più complessi in diverse specie animali.

Espanol :

La teoría de la mente es el conjunto de capacidades cognitivas que permiten a un individuo ponerse mentalmente en el lugar de los demás. Aunque durante mucho tiempo se consideró específicamente humana, cada vez se observan comportamientos sociales más complejos en distintas especies animales.

