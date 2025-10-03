Conférence « Sur les traces de l’Allier, histoire d’une rivière sauvage » Maison de la Rivière Allier Moulins
Conférence « Sur les traces de l’Allier, histoire d’une rivière sauvage » Maison de la Rivière Allier Moulins vendredi 3 octobre 2025.
Début : 2025-10-03 18:00:00
fin : 2025-10-03 20:00:00
Conférence par Estelle COURNEZ, directrice du Conservatoire des Espaces Naturels de l’Allier.
English :
Lecture by Estelle COURNEZ, Director of the Conservatoire des Espaces Naturels de l’Allier.
German :
Vortrag von Estelle COURNEZ, Direktorin des Conservatoire des Espaces Naturels de l’Allier.
Italiano :
Conferenza di Estelle COURNEZ, direttrice del Conservatoire des Espaces Naturels de l’Allier.
Espanol :
Conferencia de Estelle COURNEZ, Directora del Conservatoire des Espaces Naturels de l’Allier.
