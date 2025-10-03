Conférence « Sur les traces de l’Allier, histoire d’une rivière sauvage » Maison de la Rivière Allier Moulins

Maison de la Rivière Allier 4 route de Clermont Moulins Allier

Début : 2025-10-03 18:00:00

fin : 2025-10-03 20:00:00

2025-10-03

Conférence par Estelle COURNEZ, directrice du Conservatoire des Espaces Naturels de l’Allier.

Maison de la Rivière Allier 4 route de Clermont Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 63 83 34 11 bienvenue@moulins-tourisme.com

English :

Lecture by Estelle COURNEZ, Director of the Conservatoire des Espaces Naturels de l’Allier.

German :

Vortrag von Estelle COURNEZ, Direktorin des Conservatoire des Espaces Naturels de l’Allier.

Italiano :

Conferenza di Estelle COURNEZ, direttrice del Conservatoire des Espaces Naturels de l’Allier.

Espanol :

Conferencia de Estelle COURNEZ, Directora del Conservatoire des Espaces Naturels de l’Allier.

