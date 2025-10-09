Conférence sur les traces de Théodore Monod rue du Bassin Courseulles-sur-Mer
rue du Bassin Salle du Bassin Joinville Courseulles-sur-Mer Calvados
Tarif :
Début : 2025-10-09 15:00:00
fin : 2025-10-09 17:00:00
2025-10-09
Françoise HEBERT et Thierry REBOURS de l’Association Géo Paléo Archéologique présentent : De Courseulles à Atar en Mauritanie, sur les traces de Théodore MONOD, spécialiste du Sahara au XXe siècle. .
rue du Bassin Salle du Bassin Joinville Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie +33 6 44 00 81 94 cercledescultures@gmail.com
