Conférence sur les traces de Théodore Monod rue du Bassin Courseulles-sur-Mer

Conférence sur les traces de Théodore Monod

rue du Bassin Salle du Bassin Joinville Courseulles-sur-Mer Calvados

Début : 2025-10-09 15:00:00

fin : 2025-10-09 17:00:00

2025-10-09

Françoise HEBERT et Thierry REBOURS de l’Association Géo Paléo Archéologique présentent : De Courseulles à Atar en Mauritanie, sur les traces de Théodore MONOD, spécialiste du Sahara au XXe siècle. .

rue du Bassin Salle du Bassin Joinville Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie +33 6 44 00 81 94 cercledescultures@gmail.com

