Conférence » Sur les traces des loups ni pour, ni contre » – Epicerie Terres de potage Pierrefeu-du-Var, 17 mai 2025 14:00, Pierrefeu-du-Var.

Var

Conférence » Sur les traces des loups ni pour, ni contre » Epicerie Terres de potage 1 rue Gabriel Péri Pierrefeu-du-Var Var

Tarif : 5

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 14:00:00

fin : 2025-05-17 16:00:00

Date(s) :

2025-05-17

Participer à la conférence « Sur les traces des loups ni pour, ni contre », l’occasion de ramener au cœur des discussions un animal à la fois mystérieux et très méconnu.

5 EUR.

Epicerie Terres de potage 1 rue Gabriel Péri

Pierrefeu-du-Var 83390 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 45 48 67 83 pierrefeu.terresdepartage@gmail.com

English :

The « In the footsteps of the wolf » animation brings a mysterious and little-known animal back into the discussion.

German :

Die Animation « Auf den Spuren der Wölfe » bringt ein geheimnisvolles und zugleich sehr unbekanntes Tier wieder in den Mittelpunkt der Diskussionen.

Italiano :

L’animazione « Sulle orme del lupo » riporta in discussione un animale misterioso e poco conosciuto.

Espanol :

Participe en la conferencia « Tras la pista del lobo: ni a favor ni en contra », una oportunidad para devolver al centro del debate a un animal misterioso y poco conocido.

L’événement Conférence » Sur les traces des loups ni pour, ni contre » Pierrefeu-du-Var a été mis à jour le 2025-05-06 par Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var