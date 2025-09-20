Conférence « Sur les traces du château de Sanvignes-les-Mines » Centre d’accueil Sanvignes-les-Mines

Conférence « Sur les traces du château de Sanvignes-les-Mines » Centre d’accueil Sanvignes-les-Mines samedi 20 septembre 2025.

Début : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T20:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez asssiter à cette conférence durant laquelle Christian Merlin présentera l’histoire de l’ancien château de Sanvignes, détruit au XVIe siècle sous le règne de François Ier.

Centre d’accueil 8 rue Jean Prost, 71410 Sanvignes-les-Mines Sanvignes-les-Mines 71410 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

