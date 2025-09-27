Conférence » Sur les traces du loup » » Epicerie Terres de potage Pierrefeu-du-Var

Participer à la conférence « Sur les traces du loup », l’occasion de ramener au cœur des discussions un animal à la fois mystérieux et très méconnu.

Epicerie Terres de potage 1 rue Gabriel Péri Pierrefeu-du-Var 83390 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 45 48 67 83 pierrefeu.terresdepartage@gmail.com

English : On the trail of the wolf » conference

Take part in the conference « On the trail of the wolf », an opportunity to bring a mysterious and little-known animal back to the centre of discussions.

German : Vortrag « Auf den Spuren des Wolfes » »

Nehmen Sie an der Konferenz « Auf den Spuren des Wolfes » teil, eine Gelegenheit, ein geheimnisvolles und zugleich sehr unbekanntes Tier wieder in den Mittelpunkt der Diskussionen zu rücken.

Italiano : Conferenza « Sulle tracce del lupo

Partecipate alla conferenza « Sulle tracce del lupo », un’occasione per riportare al centro delle discussioni un animale misterioso e poco conosciuto.

Espanol : Conférence » Sur les traces du loup » »

Participe en la conferencia « Tras la pista del lobo », una oportunidad para volver a hablar de un animal misterioso y poco conocido.

