Conférence sur les transports face au défi de la transition énergétique, IUT Lannion, Lannion

Conférence sur les transports face au défi de la transition énergétique Mardi 31 mars, 12h15 IUT Lannion Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-31T12:15:00+02:00 – 2026-03-31T13:30:00+02:00

Fin : 2026-03-31T12:15:00+02:00 – 2026-03-31T13:30:00+02:00

Dans le cadre des actions de sensibilisation aux transitions écologiques et sociales, l’IUT de Lannion accueille Aurélien Bigo, chercheur spécialisé sur la transition énergétique des transports à la Chaire Énergie et Prospérité.

Il interviendra lors d’une conférence le mardi 31 mars, de 12h15 à 13h30, en amphi 2.

Cette rencontre abordera les enjeux, les leviers et les défis de la transition énergétique dans le secteur des transports, un domaine clé pour atteindre les objectifs climatiques et repenser nos mobilités.

Événement ouvert aux étudiantes, étudiants et personnels.

IUT Lannion Rue Edouard Branly lannion Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne [{« link »: « https://www.linkedin.com/in/aur%C3%A9lien-bigo-551a50203/ »}, {« link »: « http://www.chair-energy-prosperity.org/publications/travail-de-these-decarboner-transports-dici-2050/ »}, {« link »: « https://chair-energy-prosperity.org/category/chercheurs-associes/aurelien-bigo/ »}]

Cette conférence portera sur les enjeux, leviers et défis de la transition énergétique dans le secteur des transports, un domaine clé pour atteindre les objectifs climatiques et repenser nos mobilités TES conférence

IUT de Lannion