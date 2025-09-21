Conférence sur les travaux de réaménagement de l’architecte Bellanger sous le Comte d’Artois Château de Maisons Maisons-Laffitte

Conférence sur les travaux de réaménagement de l’architecte Bellanger sous le Comte d’Artois Dimanche 21 septembre, 17h00 Château de Maisons Yvelines

Nombre de places limitées, billetterie en ligne gratuite.

Clôturez votre week-end avec une plongée dans l’histoire !

La Société des Amis du Château de Maisons vous propose une conférence sur les ambitieux travaux de réaménagement menés par l’architecte Bellanger, à l’époque où le domaine était propriété du Comte d’Artois, futur Charles X.

Découvrez comment ce grand nom de l’architecture du XVIIIe siècle a transformé le château pour en faire une résidence digne d’un prince royal.

Réservation gratuite mais obligatoire – les places sont limitées !

Château de Maisons 2 avenue Carnot, 78600 Maisons-Laffitte Maisons-Laffitte 78600 Yvelines Île-de-France 0139620149 [{« type »: « link », « value »: « https://tickets.monuments-nationaux.fr/fr-FR/familles?site=2035064526510400085 »}] Vers 1630, le président au parlement de Paris, René de Longueil, charge François Mansart de la construction d’un château à Maisons-sur-Seine. Le château est inauguré en 1651, en présence de Louis XIV et de la régente Anne d’Autriche. En 1777, le comte d’Artois acquiert le domaine. En 1804, le maréchal Lannes, duc de Montebello achète le château et le parc et le fait réaménager. En 1818, le banquier Jacques Lafitte rachète le domaine, fait lotir le grand parc et démolit les écuries. Après plusieurs propriétaires successifs pendant la seconde moitié du XIXe siècle, l’Etat achète le château en 1905. RER A Maisons-Laffitte / Bus 262 Château / A86 / N192 / N308

© David Bordes / Centre des monuments nationaux