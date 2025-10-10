Conférence sur les Troubles Neuro Développementaux en partenariat avec le PRAI Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Conférence sur les Troubles Neuro Développementaux en partenariat avec le PRAI Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac vendredi 10 octobre 2025.

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Début : Vendredi 2025-10-10

+d’infos à venir .

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 6 38 97 72 23 ludomarmots@gmail.com

English :

Conference on Neurodevelopmental Disorders in partnership with PRAI

German :

Konferenz über Neuroentwicklungsstörungen in Partnerschaft mit PRAI

Italiano :

Conferenza sui disturbi del neurosviluppo in collaborazione con il PRAI

Espanol :

Conferencia sobre trastornos del neurodesarrollo en colaboración con el PRAI

L’événement Conférence sur les Troubles Neuro Développementaux en partenariat avec le PRAI Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2025-09-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)