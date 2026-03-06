Conférence sur les violences conjugales comprendre pour agir Domaine des loges Parthenay
dimanche 29 mars 2026.
Conférence sur les violences conjugales comprendre pour agir
Domaine des loges 28 Rue du Président Salvador Allende Parthenay Deux-Sèvres
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
2026-03-29
L’association Vibrons à l’unisson organise une conférence pour découvrir les mécanismes des violences conjugales (schéma d’emprise, les différentes formes, le cycle de la violence etc…). Comprendre leur fonctionnement pour agir pour soi et/ou pour les autres. Nous aborderons quelques pistes pour aider une victime (quoi dire, ne pas dire) et connaître les acteurs locaux et les aides possibles. Un temps de discussion/ question pendant la conférence est prévu ainsi qu’un temps d’échange après celle-ci en individuel si besoin.
Animée par Kathleen Biaz (formatrice et accompagnatrice) et Jean-Charles Dixneuf (psychopraticien).
Entrée libre .
+33 7 82 05 45 12 vibronsunis@gmail.com
