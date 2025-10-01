Conférence sur les vitraux Salle LATAPIE La Brède

Conférence sur les vitraux Salle LATAPIE La Brède mercredi 1 octobre 2025.

Conférence sur les vitraux

Salle LATAPIE Place Saint-Jean d’Etampes La Brède Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-01

fin : 2025-10-01

Date(s) :

2025-10-01

François-Remy Roqueton a arpenté pendant 6 ans toutes les églises de Gironde pour répertorier les vitraux armoriés.

Ces vitraux racontent la petite et la grande histoire de notre territoire qu’il décryptera lors d’une conférence salle Latapie. .

Salle LATAPIE Place Saint-Jean d’Etampes La Brède 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 55 60 89 lame.labrede@gmail.com

English : Conférence sur les vitraux

German : Conférence sur les vitraux

Italiano :

Espanol : Conférence sur les vitraux

L’événement Conférence sur les vitraux La Brède a été mis à jour le 2025-09-23 par Sud Bordeaux Tourisme