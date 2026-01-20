Conférence sur les volcans et paysages de Haute-Loire Société des Amis du Musée Crozatier (SAMC) Le Puy-en-Velay
Société des Amis du Musée Crozatier (SAMC) Centre Roger Fourneyron 31 boulevard de la République Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Début : 2026-02-03 18:30:00
fin : 2026-02-03 20:00:00
2026-02-03
Conférence d’André Plazanet sur l’histoire volcanique de la Haute-Loire formation des 632 volcans, diversité des paysages, types de volcans et roches volcaniques, ainsi que leurs usages par l’homme. Entrée libre.
Société des Amis du Musée Crozatier (SAMC) Centre Roger Fourneyron 31 boulevard de la République Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 66 27 92 05 contact@amismuseecrozatier.fr
Lecture by André Plazanet on the volcanic history of the Haute-Loire: formation of the 632 volcanoes, diversity of landscapes, types of volcanoes and volcanic rocks, and their uses by man. Free admission.
L’événement Conférence sur les volcans et paysages de Haute-Loire Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay