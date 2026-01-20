Conférence sur les volcans et paysages de Haute-Loire Société des Amis du Musée Crozatier (SAMC) Le Puy-en-Velay

Conférence sur les volcans et paysages de Haute-Loire

Société des Amis du Musée Crozatier (SAMC) Centre Roger Fourneyron 31 boulevard de la République Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-03 18:30:00

fin : 2026-02-03 20:00:00

Date(s) :

2026-02-03

Conférence d’André Plazanet sur l’histoire volcanique de la Haute-Loire formation des 632 volcans, diversité des paysages, types de volcans et roches volcaniques, ainsi que leurs usages par l’homme. Entrée libre.

.

Société des Amis du Musée Crozatier (SAMC) Centre Roger Fourneyron 31 boulevard de la République Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 66 27 92 05 contact@amismuseecrozatier.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Lecture by André Plazanet on the volcanic history of the Haute-Loire: formation of the 632 volcanoes, diversity of landscapes, types of volcanoes and volcanic rocks, and their uses by man. Free admission.

L’événement Conférence sur les volcans et paysages de Haute-Loire Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay