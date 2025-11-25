Conférence sur les volcans Médiathèque de Morez Hauts de Bienne

Conférence sur les volcans Médiathèque de Morez Hauts de Bienne mardi 25 novembre 2025.

Conférence sur les volcans

Médiathèque de Morez 10 Quai Jobez Hauts de Bienne Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-25 18:30:00
fin : 2025-11-25

Date(s) :
2025-11-25

La médiathèque de Morez vous propose la conférence Les volcans, des montagnes fascinantes, dangereuses et bienfaitrices animée par Ludovic Leduc, volcanologue.
Entrée libre. À partir de 12 ans.   .

Médiathèque de Morez 10 Quai Jobez Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté   mediatheque@arcade-cchj.fr

English : Conférence sur les volcans

German : Conférence sur les volcans

Italiano :

Espanol :

L’événement Conférence sur les volcans Hauts de Bienne a été mis à jour le 2025-11-19 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)