Conférence sur les volcans Médiathèque de Morez Hauts de Bienne

Médiathèque de Morez

25 novembre 2025 18:30

La médiathèque de Morez vous propose la conférence Les volcans, des montagnes fascinantes, dangereuses et bienfaitrices animée par Ludovic Leduc, volcanologue.

Entrée libre. À partir de 12 ans. .

mediatheque@arcade-cchj.fr

