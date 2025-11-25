Conférence sur les volcans Médiathèque de Morez Hauts de Bienne
Conférence sur les volcans Médiathèque de Morez Hauts de Bienne mardi 25 novembre 2025.
Conférence sur les volcans
Médiathèque de Morez 10 Quai Jobez Hauts de Bienne Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-25 18:30:00
fin : 2025-11-25
Date(s) :
2025-11-25
La médiathèque de Morez vous propose la conférence Les volcans, des montagnes fascinantes, dangereuses et bienfaitrices animée par Ludovic Leduc, volcanologue.
Entrée libre. À partir de 12 ans. .
Médiathèque de Morez 10 Quai Jobez Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté mediatheque@arcade-cchj.fr
English : Conférence sur les volcans
German : Conférence sur les volcans
Italiano :
Espanol :
L’événement Conférence sur les volcans Hauts de Bienne a été mis à jour le 2025-11-19 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)