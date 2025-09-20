Conférence sur l’évolution du bourg et du château de Ray-sur-Saône jusqu’à la Renaissance Château de Ray-sur-Saône Ray-sur-Saône

Conférence sur l’évolution du bourg et du château de Ray-sur-Saône jusqu’à la Renaissance Samedi 20 septembre, 16h30 Château de Ray-sur-Saône Haute-Saône

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

À quoi pouvaient ressembler le château, son bourg et le village de Ray-sur-Saône bien avant la carte postale que nous avons sous les yeux ?

Cette conférence de Marylise Forster aidera à mieux comprendre leur origine, leur structuration et leur évolution jusqu’à la Renaissance. Toujours à la lumière des archives, en replaçant le château et le village dans le cadre plus large des espaces naturels et du terroir dans lesquels ils étaient plongés, elle visera à les faire entrevoir avec le regard de ceux qui y vivaient il y a près de 600 ans.

Marylise Forster est archiviste du diocèse de Besançon. Originaire de Ray, elle est titulaire d’un master sur le bourg et la ville de Ray au Moyen Âge et a réalisé plusieurs articles et conférences sur le sujet.

Château de Ray-sur-Saône Rue du Château, 70130 Ray-sur-Saône Ray-sur-Saône 70130 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 03 84 95 77 37 http://www.haute-saone.fr Le site du domaine de Ray-Sur-Saône est construit sur un éperon rocheux en bordure de plateau, dominant les méandres de la Saône de quelques cinquante mètres. Tout le domaine (château, ferme et parc) est classé au titre des Monuments historiques.

Journées européennes du patrimoine 2025

Département de la Haute-Saône