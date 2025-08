Conférence sur l’exploration de la surface de Mars Bibliothèque Andrée Chedid Paris

Conférence sur l’exploration de la surface de Mars Bibliothèque Andrée Chedid Paris samedi 11 octobre 2025.

Olivier Beyssac est directeur de recherche au CNRS. Il travaille pour L’Institut de Minéralogie, Physique des Matériaux et Cosmochimie (IMPMC) qui est un institut pluridisciplinaire de physique, sciences de la Terre et biophysique-bio-informatique. Cet institut dépend du Muséum national d’Histoire naturelle. Olivier Beyssac, chercheur et scientifique, a porté ses recherches sur l’exploration de la surface de Mars et a contribué à plusieurs publications sur le sujet. Vous pourrez échanger avec lui en fin de conférence.

Entrée libre

Mars, une planète à explorer ?

La question se pose régulièrement. Olivier Beyssac du CNRS nous apportera des éléments de réponse. Une conférence proposée dans le cadre de l’Automne de la Science.

Entrée libre

Le samedi 11 octobre 2025

de 15h30 à 17h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-11T18:30:00+02:00

fin : 2025-10-11T20:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-11T15:30:00+02:00_2025-10-11T17:00:00+02:00

Bibliothèque Andrée Chedid 36, rue Emeriau 75015 Paris

+33145776340 bibliotheque.andree-chedid@paris.fr