Conférence sur l’exposition 40-45 Aline et les Argenteurs Ainay-le-Château

L’historien Jean Moncelon présentera une conférence basée sur l’exposition 40-45. Il apportera son regard d’expert sur les documents et photographies exposés, qu’il complètera avec des photos provenant de sa collection personnelle dont certaines inédites

Historian Jean Moncelon will present a lecture based on the 40-45 exhibition. He will bring his expert eye to bear on the documents and photographs on display, supplementing them with photos from his personal collection, some of which have never been shown before

Der Historiker Jean Moncelon wird einen Vortrag halten, der auf der Ausstellung 40-45 basiert. Er wird seinen Expertenblick auf die ausgestellten Dokumente und Fotografien richten und diese mit Fotos aus seiner persönlichen Sammlung ergänzen, von denen einige noch nie zuvor gezeigt wurden

Lo storico Jean Moncelon terrà una conferenza sulla base della mostra 40-45. Egli metterà a disposizione il suo occhio esperto per analizzare i documenti e le fotografie esposte, integrandoli con foto della sua collezione personale, alcune delle quali mai viste prima

El historiador Jean Moncelon ofrecerá una conferencia basada en la exposición 40-45. Aportará su mirada experta a los documentos y fotografías expuestos, completándolos con fotos de su colección personal, algunas de ellas inéditas

