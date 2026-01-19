Conférence sur l’Exposition à la Fondation Gianadda Médiathèque de Chamonix Chamonix-Mont-Blanc

Conférence sur l’Exposition à la Fondation Gianadda

Médiathèque de Chamonix 99 rte de la Patinoire Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 18:00:00

fin : 2026-02-26 19:00:00

Date(s) :

2026-02-26

Présentation de l’exposition De Manet à Kelly, l’art de l’empreinte actuellement à la Fondation Gianadda (Martigny, Suisse, du 12 décembre 2025 au 14 juin 2026) par l’historienne de l’art Martha Degiacomi.

> Renseignements au 04 50 53 34 82.

.

Médiathèque de Chamonix 99 rte de la Patinoire Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 34 82 mediatheque@cc-valleedechamonixmb.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Presentation of the exhibition De Manet à Kelly, l’art de l’empreinte currently on view at the Fondation Gianadda (Martigny, Switzerland, from December 12, 2025 to June 14, 2026) by art historian Martha Degiacomi.

> Information 04 50 53 34 82.

L’événement Conférence sur l’Exposition à la Fondation Gianadda Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-01-19 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc