Conférence sur l'Exposition à la Fondation Gianadda
Médiathèque de Chamonix
Chamonix-Mont-Blanc
jeudi 26 février 2026.
Médiathèque de Chamonix
99 rte de la Patinoire
Chamonix-Mont-Blanc
Haute-Savoie
Début : 2026-02-26 18:00:00
fin : 2026-02-26 19:00:00
2026-02-26
Présentation de l’exposition De Manet à Kelly, l’art de l’empreinte actuellement à la Fondation Gianadda (Martigny, Suisse, du 12 décembre 2025 au 14 juin 2026) par l’historienne de l’art Martha Degiacomi.
> Renseignements au 04 50 53 34 82.
Médiathèque de Chamonix 99 rte de la Patinoire Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 34 82 mediatheque@cc-valleedechamonixmb.fr
English :
Presentation of the exhibition De Manet à Kelly, l’art de l’empreinte currently on view at the Fondation Gianadda (Martigny, Switzerland, from December 12, 2025 to June 14, 2026) by art historian Martha Degiacomi.
> Information 04 50 53 34 82.
