CONFERENCE SUR L’EXPOSITION D’ALAIN FABRÉAL « LA GRANDE GUERRE » rue Emile Zola Saint-Cyprien

CONFERENCE SUR L’EXPOSITION D’ALAIN FABRÉAL « LA GRANDE GUERRE » rue Emile Zola Saint-Cyprien samedi 4 octobre 2025.

CONFERENCE SUR L’EXPOSITION D’ALAIN FABRÉAL « LA GRANDE GUERRE »

rue Emile Zola Les Collections de Saint-Cyprien Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 15:00:00

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

15h > Conférence avec Sylvie Le Ray-Burimi, conservatrice en chef du patrimoine du musée de l’Armée, sur l’exposition d’Alain Fabréal « La Grande Guerre ».

Lieu Les Collections de Saint-Cyprien, rue Émile Zola …

.

rue Emile Zola Les Collections de Saint-Cyprien Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 01 33

English :

3pm > Talk by Sylvie Le Ray-Burimi, Chief Curator of the Musée de l’Armée, on Alain Fabréal’s exhibition « La Grande Guerre ».

Location: Les Collections de Saint-Cyprien, rue Émile Zola …

German :

15:00 Uhr > Vortrag mit Sylvie Le Ray-Burimi, Chefkonservatorin für Kulturerbe des Armeemuseums, über Alain Fabréals Ausstellung « La Grande Guerre ».

Ort: Les Collections de Saint-Cyprien, rue Émile Zola …

Italiano :

15:00 > Intervento di Sylvie Le Ray-Burimi, curatrice capo del Musée de l’Armée, sulla mostra di Alain Fabréal « La Grande Guerre ».

Sede: Collezioni di Saint-Cyprien, rue Émile Zola …

Espanol :

15.00 h > Conferencia de Sylvie Le Ray-Burimi, conservadora jefe del Museo del Ejército, sobre la exposición de Alain Fabréal « La Grande Guerre » (La Gran Guerra).

Lugar: Les Collections de Saint-Cyprien, rue Émile Zola …

L’événement CONFERENCE SUR L’EXPOSITION D’ALAIN FABRÉAL « LA GRANDE GUERRE » Saint-Cyprien a été mis à jour le 2025-08-20 par OT DE SAINT CYPRIEN