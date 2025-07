Conférence sur l’exposition Jean Cassaigne (1895-1973), l’évêque des lépreux abbatiale de Saint-Sever Saint-Sever

abbatiale de Saint-Sever 7 Place du Tour du Sol Saint-Sever Landes

Début : 2025-07-21

fin : 2025-07-21

2025-07-21

Coorganisée par la Paroisse Notre Dame du Mont Carmel et l’association « les amis de MGR Jean Cassaigne » cette conférence en lien avec l’exposition qui se tient de Juillet à Août sur Jean Cassaigne, a pour but de lever le voile sur cet homme qui a consacré sa vie à aider les autres et notamment les lépreux. .

abbatiale de Saint-Sever 7 Place du Tour du Sol Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine amismgrcassaigne@gmail.com

English :

Co-organized by the Notre Dame du Mont Carmel parish and the association « les amis de MGR Jean Cassaigne », this conference, in conjunction with the Jean Cassaigne exhibition at the abbey church, aims to lift the veil on this man who devoted his life to helping others, particularly lepers.

German : Conférence sur l’exposition Jean Cassaigne (1895-1973), l’évêque des lépreux

Diese von der Pfarrei Notre Dame du Mont Carmel und dem Verein « les amis de MGR Jean Cassaigne » mitorganisierte Konferenz steht in Verbindung mit der Ausstellung Jean Cassaigne in der Abteikirche und soll den Schleier über diesen Mann lüften, der sein Leben der Hilfe für andere und insbesondere für Leprakranke gewidmet hat.

Italiano :

Organizzata dalla parrocchia di Notre Dame du Mont Carmel e dall’associazione « les amis de MGR Jean Cassaigne », questa conferenza, collegata alla mostra su Jean Cassaigne allestita nella chiesa abbaziale, mira a sollevare il velo su quest’uomo che ha dedicato la sua vita ad aiutare gli altri, in particolare i lebbrosi.

Espanol : Conférence sur l’exposition Jean Cassaigne (1895-1973), l’évêque des lépreux

Coorganizada por la parroquia de Notre Dame du Mont Carmel y la asociación « les amis de MGR Jean Cassaigne », esta conferencia, vinculada a la exposición Jean Cassaigne en la iglesia abacial, pretende levantar el velo sobre este hombre que dedicó su vida a ayudar a los demás, en particular a los leprosos.

