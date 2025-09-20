Conférence sur l’histoire de la Construction Navale Maison de la construction navale La Ciotat

Conférence sur l’histoire de la Construction Navale Maison de la construction navale La Ciotat samedi 20 septembre 2025.

Conférence sur l’histoire de la Construction Navale Samedi 20 septembre, 09h00 Maison de la construction navale Bouches-du-Rhône

visite limitée à 40 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T10:30:00

Fin : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T10:30:00

Conférence sur l’histoire de la construction navale à La Ciotat d’hier à aujourd’hui.

Maison de la construction navale 46 Boulevard François Mitterand prolongé – 13 600 La Ciotat La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 42 08 65 23 [{« type »: « phone », « value »: « 04.42.08.65.23 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.43.20.63.16 »}] Maison de la construction navale de La Ciotat,depuis septembre 2013, l’association VENCE, soutenue par la ville de La Ciotat,bénéficie d’un local ouvert au public sur l’histoire de la construction navale,sur le vieux port à proximité du site naval. Des expos, des conférences, des projections de films sont offerts aux ciotadens et aux visiteurs.

Conférence sur l’histoire de la construction navale à La Ciotat d’hier à aujourd’hui.

Ville de La Ciotat