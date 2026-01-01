Conférence sur l’histoire de la permaculture Pôle culturel de Narrosse Narrosse

Conférence sur l’histoire de la permaculture

Pôle culturel de Narrosse 1 route de Sort Narrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Susana Montero, productrice dans un grand potager permacole certifié bio depuis plus de 20 ans, présente l’histoire de la permaculture, ses principes éthiques et ses méthodes pour cultiver son jardin. Entrée libre. .

Pôle culturel de Narrosse 1 route de Sort Narrosse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 90 24 54 communication@mairie-narrosse.fr

