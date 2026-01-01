Conférence sur l’histoire de la permaculture Pôle culturel de Narrosse Narrosse
Conférence sur l’histoire de la permaculture Pôle culturel de Narrosse Narrosse samedi 21 mars 2026.
Conférence sur l’histoire de la permaculture
Pôle culturel de Narrosse 1 route de Sort Narrosse Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Susana Montero, productrice dans un grand potager permacole certifié bio depuis plus de 20 ans, présente l’histoire de la permaculture, ses principes éthiques et ses méthodes pour cultiver son jardin. Entrée libre. .
Pôle culturel de Narrosse 1 route de Sort Narrosse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 90 24 54 communication@mairie-narrosse.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Conférence sur l’histoire de la permaculture Narrosse a été mis à jour le 2025-12-30 par OT Grand Dax