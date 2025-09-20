Conférence sur l’histoire de la Savoie, Dorches et Chanay Allée d’Izernore 01420 Chanay Chanay

Conférence sur l'histoire de la Savoie, Dorches et Chanay
Samedi 20 septembre, 10h30
Allée d'Izernore 01420 Chanay
Ain

Le samedi 20 septembre, lors de sa Fête médiévale, l’associaton Les Pierres de Chanay vous propose une conférence sur l’histoire locale, de la savoie à Chanay et Dorches, par Alain Kersuzan, docteur en histoire médiévale. Entrée libre.

Allée d'Izernore 01420 Chanay
06 71 75 16 69
A côté de la mairie, parkings gratuits.

© Carine Bonhomme / association Les Pierres de Chanay