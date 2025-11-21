Conférence sur l’histoire de la vaccination en Touraine Joué-lès-Tours

Conférence sur l’histoire de la vaccination en Touraine

La Mazeraie Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-21 19:00:00

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

Le professeur Hervé Watier, spécialiste en immunologie, retracera l’évolution de la vaccination et des médecins en Touraine à travers une conférence vivante et accessible.

La soirée se poursuivra par un cocktail dinatoire préparé par L’Instant Gourmand.

La Mazeraie Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 18 47 72 96 collet.francine@free.fr

English :

Professor Hervé Watier, a specialist in immunology, will trace the evolution of vaccination and doctors in Touraine through a lively and accessible lecture.

The evening will continue with a cocktail reception prepared by L?Instant Gourmand.

German :

Professor Hervé Watier, ein Spezialist für Immunologie, wird die Entwicklung der Impfungen und der Ärzte in der Touraine in einem lebendigen und leicht verständlichen Vortrag nachzeichnen.

Der Abend wird mit einem Cocktail fortgesetzt, der von L’Instant Gourmand zubereitet wird.

Italiano :

Il professor Hervé Watier, specialista in immunologia, terrà una conferenza vivace e accessibile che ripercorrerà lo sviluppo delle vaccinazioni e dei medici in Touraine.

La serata proseguirà con un cocktail preparato da L’Instant Gourmand.

Espanol :

El profesor Hervé Watier, especialista en inmunología, ofrecerá una conferencia amena y accesible sobre la evolución de la vacunación y los médicos en Touraine.

La velada continuará con un cóctel preparado por L’Instant Gourmand.

