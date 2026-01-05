Conférence sur l’Histoire de l’art Adam et Eve Vieux-Boucau-les-Bains

Conférence sur l’Histoire de l’art Adam et Eve

Cinéma d'Abret Vieux-Boucau-les-Bains Landes

Début : 2026-01-07

fin : 2026-01-07

2026-01-07

Conférence présentée par Jean-Philippe MERCĒ, conseiller pédagogique départemental en Arts Visuels, formateur en histoire de l’Art.

Genèse et chute d’un couple de légende(s)

Ils sont les premiers.

Créés divinement purs et parfaits.

Ils ne le resteront pas, on connaît l’histoire de cette fatale petite fringale…

On le connaît très bien, ce récit, du fait des innombrables représentations artistiques

commandées par l’Église tout au long de son histoire. Ces images sont si nombreuses, ce

couple si familier, qu’au-delà de toute croyance, il est entré dans la culture populaire et

générale.

Allons à sa rencontre, au travers de quelques œuvres majeures, pour observer comment les artistes nous montrent la beauté parfaite de ces êtres créés à l’image divine, s’arrangent

d’ailleurs plus ou moins habilement avec la délicate question de la nudité, et désignent

irrémédiablement Ève comme seule responsable d’un douloureux destin… .

