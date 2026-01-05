Conférence sur l’Histoire de l’art Adam et Eve Vieux-Boucau-les-Bains
Conférence sur l’Histoire de l’art Adam et Eve Vieux-Boucau-les-Bains mercredi 7 janvier 2026.
Conférence sur l’Histoire de l’art Adam et Eve
Cinéma d’Abret Vieux-Boucau-les-Bains Landes
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-07
fin : 2026-01-07
Date(s) :
2026-01-07
Conférence présentée par Jean-Philippe MERCĒ, conseiller pédagogique départemental en Arts Visuels, formateur en histoire de l’Art.
Genèse et chute d’un couple de légende(s)
Ils sont les premiers.
Créés divinement purs et parfaits.
Ils ne le resteront pas, on connaît l’histoire de cette fatale petite fringale…
On le connaît très bien, ce récit, du fait des innombrables représentations artistiques
commandées par l’Église tout au long de son histoire. Ces images sont si nombreuses, ce
couple si familier, qu’au-delà de toute croyance, il est entré dans la culture populaire et
générale.
Allons à sa rencontre, au travers de quelques œuvres majeures, pour observer comment les artistes nous montrent la beauté parfaite de ces êtres créés à l’image divine, s’arrangent
d’ailleurs plus ou moins habilement avec la délicate question de la nudité, et désignent
irrémédiablement Ève comme seule responsable d’un douloureux destin… .
Cinéma d’Abret Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Conférence sur l’Histoire de l’art Adam et Eve
Lecture presented by Jean-Philippe MERC? departmental visual arts educational advisor and art history trainer.
L’événement Conférence sur l’Histoire de l’art Adam et Eve Vieux-Boucau-les-Bains a été mis à jour le 2026-01-03 par OTI LAS