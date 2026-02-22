Conférence sur l’Histoire de l’art Courant d’air, l’art dans le vent Vieux-Boucau-les-Bains

Conférence sur l’Histoire de l’art Courant d’air, l’art dans le vent

Cinéma d’Abret Vieux-Boucau-les-Bains Landes

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif réduit

Début : 2026-03-04

fin : 2026-03-04

2026-03-04

Insaisissable et immatériel, le vent pose un défi plastique aux artistes. Si on ne peut le représenter, alors peut-être sa personnification est-elle le premier moyen efficace d’en signifier sa présence ? C’est par l’incarnation que les mythes anciens nous livrent ainsi quelques figures agissantes et narratives.

Ce moyen ne peut toutefois résister à l’histoire de l’art, et aux artistes soucieux de représenter le monde. C’est donc par ses effets que le vent se rendra visible dans les œuvres cheveux, drapés, feuillages, autant d’obstacles qui virevoltent et marquent son souffle ou sa force.

Qu’il soit ainsi personnifié ou évoqué, le vent traverse la production artistique, offrant délices sensuels ou tempêtes épiques, envolées ou tourbillons, mais aussi matière aux contemporains qui le rendent outil ou medium de leurs expériences cinétiques.

Conférence présentée par Jean-Philippe MERCĒ. .

Cinéma d’Abret Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine

English : Conférence sur l’Histoire de l’art Courant d’air, l’art dans le vent

Elusive and immaterial, the wind poses a plastic challenge to artists. If it cannot be represented, then perhaps its personification is the first effective way of signifying its presence?

