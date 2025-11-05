Conférence sur l’Histoire de l’art / La Mort Représentations et symboles iconographiques Vieux-Boucau-les-Bains

Conférence sur l’Histoire de l’art / La Mort Représentations et symboles iconographiques Vieux-Boucau-les-Bains mercredi 5 novembre 2025.

Conférence sur l’Histoire de l’art / La Mort Représentations et symboles iconographiques

Cinéma d’Abret Vieux-Boucau-les-Bains Landes

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-05

fin : 2025-11-05

Date(s) :

2025-11-05

La Mort Représentations et symboles iconographiques

Parce qu’elle concerne l’entièreté des êtres ‘vivants’, par son caractère inéluctable et a priori irréversible, la mort préoccupe particulièrement l’être humain, et ce depuis ses premiers pas.

La Mort Représentations et symboles iconographiques

Parce qu’elle concerne l’entièreté des êtres ‘vivants’, par son caractère inéluctable et a priori irréversible, la mort préoccupe particulièrement l’être humain, et ce depuis ses premiers pas. L’Homme n’enterre-t-il pas ses morts depuis au moins 100 000 ans ?

Pour mieux l’appréhender et en accepter la fatalité, toutes les sociétés ont élaboré des stratagèmes symboliques face à la radicalité de l’idée d’une finitude.

C’est ainsi que des croyances, rites et superstitions se développent autour du concept de la mort, que des récits et des personnages merveilleux viennent la combattre, l’incarner, la réfléchir, pour tenter vainement de l’apprivoiser.

Conférence présentée par Jean-Philippe MERCĒ, conseiller pédagogique départemental en Arts Visuels, formateur en histoire de l’Art pour les Pyrénées Atlantiques. .

Cinéma d’Abret Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine

English : Conférence sur l’Histoire de l’art / La Mort Représentations et symboles iconographiques

Death: iconographic representations and symbols

Because it concerns all living beings, and because of its inescapable and a priori irreversible nature, death has been a particular preoccupation of human beings since the very beginning.

German : Conférence sur l’Histoire de l’art / La Mort Représentations et symboles iconographiques

Der Tod: Ikonografische Darstellungen und Symbole

Der Tod betrifft alle Lebewesen, ist unausweichlich und unumkehrbar und beschäftigt den Menschen seit seinen ersten Schritten.

Italiano :

La morte: rappresentazioni iconografiche e simboli

Poiché colpisce tutti gli esseri viventi e per la sua natura inevitabile e a priori irreversibile, la morte ha interessato in modo particolare gli esseri umani fin dalle origini.

Espanol : Conférence sur l’Histoire de l’art / La Mort Représentations et symboles iconographiques

La muerte: representaciones iconográficas y símbolos

Por afectar a todos los seres vivos y por su carácter inevitable y a priori irreversible, la muerte ha preocupado especialmente al ser humano desde sus orígenes.

L’événement Conférence sur l’Histoire de l’art / La Mort Représentations et symboles iconographiques Vieux-Boucau-les-Bains a été mis à jour le 2025-09-23 par OTI LAS