Conférence sur l’Histoire de l’art l’autoportrait féminin Vieux-Boucau-les-Bains

Conférence sur l’Histoire de l’art l’autoportrait féminin

Cinéma d’Abret Vieux-Boucau-les-Bains Landes

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-12-03

fin : 2025-12-03

2025-12-03

Le cadre a été le témoin, le moyen et la finalité de la progressive et nécessaire incursion de la femme-artiste dans l’histoire de l’art.

En tant que sujet représenté et objet du regard masculin, si elle est restée longtemps enfermée dans le sens propre et figuré du cadre artistique, la femme réussit à s’en extraire, pour revendiquer et assumer à son tour ses propres compétences techniques et créatives. De sujet regardé, elle devient agent regardant…

L’une des formes les plus intéressantes de cette rupture iconographique et culturelle est l’usage de l’autoportrait féminin, et plus particulièrement l’autoportrait montrant l’artiste au travail. L’autoportrait comme une quête de légitimité, un manifeste en rupture inversée.

Conférence présentée par Jean-Philippe Mercé, conseiller pédagogique départemental en Arts Visuels, formateur en histoire de l’Art pour les Pyrénées Atlantiques.​ .

Cinéma d’Abret Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine

English : Conférence sur l’Histoire de l’art l’autoportrait féminin

The frame has been the witness, the means and the end of the progressive and necessary incursion of the woman-artist into the history of art.

As a represented subject and object of the male gaze, if for a long time she remained confined within the literal and figurative sense of the artistic frame, the woman succeeded

German : Conférence sur l’Histoire de l’art l’autoportrait féminin

Der Rahmen war Zeuge, Mittel und Zweck des allmählichen und notwendigen Eindringens der Künstlerin in die Kunstgeschichte.

Als dargestelltes Subjekt und Objekt des männlichen Blicks blieb die erfolgreiche Frau zwar lange Zeit im eigentlichen und übertragenen Sinn des künstlerischen Rahmens eingeschlossen, aber sie wurde in den letzten Jahrzehnten immer mehr zu einem Teil der Kunst

Italiano :

La cornice è stata testimone, mezzo e fine della graduale e necessaria incursione delle donne artiste nella storia dell’arte.

Come soggetto della rappresentazione e oggetto dello sguardo maschile, se per molto tempo è rimasta confinata all’interno del senso letterale e figurativo della cornice artistica, la donna ci è riuscita

Espanol : Conférence sur l’Histoire de l’art l’autoportrait féminin

El marco ha sido el testigo, el medio y el fin de la progresiva y necesaria incursión de las mujeres artistas en la historia del arte.

Como sujeto de la representación y objeto de la mirada masculina, si durante mucho tiempo permaneció confinada en el sentido literal y figurativo del marco artístico, la mujer triunfó

