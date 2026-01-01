Conférence sur l’histoire du barrage de Lavalette Théâtre G. Defour Lapte
Conférence sur l’histoire du barrage de Lavalette Théâtre G. Defour Lapte vendredi 30 janvier 2026.
Conférence sur l’histoire du barrage de Lavalette
Théâtre G. Defour Place Marius Sarda Lapte Haute-Loire
Début : 2026-01-30 19:00:00
fin : 2026-01-30 22:30:00
2026-01-30
Dédicace du livre de Lionel Ciochetto à 19h suivie d’une conférence à 20h30 (agrémentée de multiples photos d’archives) pour ceux qui veulent en savoir plus sur la réaction de la population locale face à cet immense chantier. Inscription conseillée.
Théâtre G. Defour Place Marius Sarda Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 44 74 45 92 galdelapte43@gmail.com
Book signing by Lionel Ciochetto at 7pm, followed by a talk at 8:30pm (featuring a wealth of archive photos) for those who want to know more about the local population’s reaction to this huge construction site. Registration recommended.
