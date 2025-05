CONFÉRENCE SUR L’HISTOIRE DU CHÂTEAU DE LA TERRASSE DE CARBONNE – Carbonne, 28 mai 2025 20:00, Carbonne.

Haute-Garonne

CONFÉRENCE SUR L’HISTOIRE DU CHÂTEAU DE LA TERRASSE DE CARBONNE CHÂTEAU DE LA TERRASSE À CARBONNE Carbonne Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-28 20:00:00

fin : 2025-05-28 23:00:00

Date(s) :

2025-05-28

Conférence sur l’histoire du CHÂTEAU DE LA TERRASSE à CARBONNE par le conférencier Christian LACOMBE (Histoire et Traditions Carbonnaises).

Suivie d’un repas partagé sorti du panier de chacun.

Nous remercions le propriétaire qui nous autorise à organiser ce repas au sein du château.

Depuis le Néolithique (10000 ans avant JC), les populations nomades de chasseurs-cueilleurs-pécheurs ont toujours suivi le fleuve Garonne, se sont installées sur ses berges et y ont fait commerce.

La découverte d’outils haches, grattoirs et silex, sur le lieu de La Terrasse , le prouve. C’est dire que ce lieu a une longue histoire.

Les Celtes, puis les Volques (les Gaulois du Volvestre), puis les Romains l’ont occupé.

Il y aura encore Les Vandales, les Wisigoths, les Vascons, les Arabes, les Cathares, puis enfin le Royaume de France.

En l’an mille, il existe, sur la Terrasse , une tour, voire un petit château fort.

La création du domaine, avec un moulin et un atelier métallurgique, et la construction du château Renaissance, datent du tout début du XVIe siècle.

En 1698, sous l’impulsion de Colbert, la Manufacture Royale de Draperies est installée dans les dépendances du château. La Terrasse permet ainsi la richesse économique de notre Volvestre.

Au XXIe siècle, après six cents ans d’existence, le château a pratiquement disparu.

Mais, depuis 2004, son nouveau propriétaire Laurent LAFFONT-PORTET, fait renaître le domaine de La Terrasse, poursuit les fouilles et les recherches pour percer ses secrets, et l’enrichit d’animations et d’expositions tout au long de l’année. Il nous accueillera chaleureusement au sein du domaine pour cette conférence menée par Christian LACOMBE, historien, coprésident de l’association Histoire et Traditions Carbonnaises. .

CHÂTEAU DE LA TERRASSE À CARBONNE

Carbonne 31390 Haute-Garonne Occitanie contact@pupenvol.fr

English :

Lecture on the history of the CHÂTEAU DE LA TERRASSE in CARBONNE by Christian LACOMBE (Histoire et Traditions Carbonnaises).

Followed by a shared meal from everyone’s shopping basket.

We would like to thank the owner for allowing us to organize this meal at the château.

German :

Vortrag über die Geschichte des CHÂTEAU DE LA TERRASSE in CARBONNE durch den Referenten Christian LACOMBE (Histoire et Traditions Carbonnaises).

Anschließend gemeinsames Essen aus dem Korb eines jeden Teilnehmers.

Wir danken dem Eigentümer, der uns erlaubt hat, dieses Essen im Schloss zu organisieren.

Italiano :

Conferenza sulla storia dello CHÂTEAU DE LA TERRASSE in CARBONNE a cura di Christian LACOMBE (Histoire et Traditions Carbonnaises).

A seguire, un pasto condiviso con il cestino della spesa di ognuno.

Ringraziamo il proprietario per averci permesso di organizzare questo pranzo nel castello.

Espanol :

Conferencia sobre la historia del CHÂTEAU DE LA TERRASSE en CARBONA a cargo de Christian LACOMBE (Histoire et Traditions Carbonnaises).

Seguida de una comida compartida a partir de la cesta de la compra de cada uno.

Agradecemos al propietario que nos haya permitido organizar esta comida en el castillo.

L’événement CONFÉRENCE SUR L’HISTOIRE DU CHÂTEAU DE LA TERRASSE DE CARBONNE Carbonne a été mis à jour le 2025-05-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE