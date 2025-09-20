Conférence sur l’histoire du prieuré clunisien de Saint-Révérien Église de saint Révérien Saint-Révérien

Entrée libre

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, Nicolas Meslin, historien médiévaliste, présentera son étude sur l’histoire de ce prieuré clunisien.

À la suite de la conférence, il guidera les visiteurs à la lueur des chandelles. Une façon originale de découvrir le lieu.

Église de saint Révérien 58420 Saint Révérien Saint-Révérien 58420 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 06 03 74 70 40 https://www.belleseglises.com/eglises/saint-reverien—eglise-de-saint-reverien- – Église prieure romane édifié au XIIe siècle

– Etape sur le Chemin Saint-Jacques de Compostelle

– Monument Historique

– Site Clunisien

– En Lice à la candidature au patrimoine mondial de l’UNESCO, à travers la Fédération Européenne des Sites Clunisiens Parking gratuit

Journées européennes du patrimoine 2025

© Mairie de Saint-Révérien