Conférence sur l’histoire du roman policier à l’église Saint Germain Sully-sur-Loire samedi 9 août 2025.

Place Saint-Germain Sully-sur-Loire Loiret

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-08-09 17:00:00

fin : 2025-08-09 19:00:00

Début : 2025-08-09 17:00:00

fin : 2025-08-09 19:00:00

Date(s) :

2025-08-09

Dans la cadre de l’exposition Sully sur l’Art à l’église Saint Germain, une conférence sur l ‘Histoire du roman policier » sera présentée samedi 9 août à 17h par Eric Charpentier, auteur de roman policier et thriller.

L’association Vitalité Rurale organise en étroit partenariat avec la municipalité de Sully-sur-Loire ce rendez-vous estival des arts. Aquarelles, pastels, acryliques, huiles, photographies sont exposés aux cimaises. Dans ce magnifique cadre architectural, les visiteurs découvriront des œuvres symbolistes, paysagères, abstraites, figuratives et animalières.

Le salon est ouvert les vendredis de 14 heures à 19 heures et les samedis et dimanches de 10 heures à 19 heures L’entrée est gratuite .

Place Saint-Germain Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 07 96 25 19 christianbeaudin@free.fr

English :

As part of the Sully sur l’Art exhibition at Saint Germain church, a lecture on the « History of detective fiction » will be given on Saturday August 9 at 5pm by Eric Charpentier, author of detective and thriller novels.

German :

Im Rahmen der Ausstellung Sully sur l’Art in der Kirche Saint Germain wird am Samstag, den 9. August um 17 Uhr ein Vortrag über die « Geschichte des Kriminalromans » von Eric Charpentier, Autor von Kriminalromanen und Thrillern, gehalten.

Italiano :

Nell’ambito della mostra Sully sur l’Art presso la chiesa di Saint Germain, Eric Charpentier, autore di romanzi polizieschi e thriller, terrà una conferenza sulla « Storia del romanzo poliziesco » alle 17.00 di sabato 9 agosto.

Espanol :

En el marco de la exposición Sully sur l’Art, en la iglesia de Saint Germain, Eric Charpentier, autor de novelas policíacas y de suspense, dará una conferencia sobre la « Historia de la novela policíaca » el sábado 9 de agosto a las 17.00 horas.

