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AGENDA · Cintheaux

Conférence sur l’histoire et la rénovation de l’église romane de Cintheaux, Église Saint-Germain, Cintheaux

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Germain · Cintheaux

Conférence sur l’histoire et la rénovation de l’église romane de Cintheaux, Église Saint-Germain, Cintheaux

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Germain
Adresse
3 voie romaine, 14680 Cintheaux
Ville
14680 Cintheaux
Département
Calvados
Tarif
50 pers. max.

Conférence sur l’histoire et la rénovation de l’église romane de Cintheaux 19 et 20 septembre Église Saint-Germain Calvados

50 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Conférences avec diaporamas, visites libres et visites guidées

Église Saint-Germain 3 voie romaine, 14680 Cintheaux Cintheaux 14680 Calvados Normandie 06 72 66 47 43 Parking
Conférences avec diaporamas, visites libres et visites guidées

© Marcel Jaeger