AGENDA · Cintheaux
Conférence sur l’histoire et la rénovation de l’église romane de Cintheaux, Église Saint-Germain, Cintheaux
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Germain · Cintheaux
Informations pratiques
Conférence sur l’histoire et la rénovation de l’église romane de Cintheaux 19 et 20 septembre Église Saint-Germain Calvados
50 pers. max.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Conférences avec diaporamas, visites libres et visites guidées
Église Saint-Germain 3 voie romaine, 14680 Cintheaux Cintheaux 14680 Calvados Normandie 06 72 66 47 43 Parking
Conférences avec diaporamas, visites libres et visites guidées
© Marcel Jaeger