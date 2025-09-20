Conférence sur l’histoire et la rénovation du crématorium Crématorium de Lyon Lyon

Conférence sur l’histoire et la rénovation du crématorium Samedi 20 septembre, 13h30 Crématorium de Lyon Métropole de Lyon

Début : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T15:30:00

Bruno Morel, architecte du patrimoine et AMO du Service Funéraire sur la rénovation en cours du crématorium vous propose une conférence l’histoire architecturale du crématorium et sur les travaux de rénovation en cours.

Crématorium de Lyon 17 Rue Pierre Delore – 69008 LYON Lyon 69008 Le Grand Trou Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 61 70 36 Construit selon les plans de l'architecte Étienne Curny, le Crématorium de Lyon est mis en service en 1913, sans inauguration officielle, devenant le cinquième crématorium à être érigé sur le territoire national.

Implanté au sein du Cimetière Nouveau de la Guillotière, il est de style académique du début du XXe siècle avec son dôme, caractéristique propre à l’architecture italienne.

Ce monument, véritable patrimoine architectural et témoin de l’évolution de la crémation à Lyon, est inscrit à l’inventaire des bâtiments remarquables du XXe siècle. Tramway T2/T4 (arrêt Jet d’eau – Mendès France) | Bus 35 (arrêt Audibert Lavirotte) et C12 (arrêt Grand Trou) | Vélo : 4 stations vélo’v à proximité

