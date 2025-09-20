Conférence sur l’histoire et le patrimoine du Carmel Couvent des Carmélites ou du Carmel Pontoise

Conférence sur l’histoire et le patrimoine du Carmel 20 et 21 septembre Couvent des Carmélites ou du Carmel Val-D’Oise

Entrée libre

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T15:30:00

Lors de ces conférences sur l’histoire et le patrimoine du Carmel, des étudiants de l’université de Cergy vous présenteront leurs découvertes récentes sur le Carmel et l’évolution du Carmel et de son patrimoine bâti.

Samedi – 14h30-15h30

Dimanche – 10h30-11h30 et 14h30-15h30

Salle Béthanie – Entrée libre – dans la limite des places disponibles.

Couvent des Carmélites ou du Carmel 55 Rue Pierre Butin, 95300 Pontoise, France Pontoise 95300 Centre-Ville Val-D’Oise Île-de-France Dans l’agglomération nouvelle de Cergy Pontoise. L’ermitage Saint-Joseph est le plus ancien des carmels français encore dans ses murs. Son décor a été réalisé dans les années 1933-1934 par une carmélite, et témoigne de la vivacité du culte rendu à Joseph.

Conférence

